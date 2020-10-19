Игорь Эйдман: Виноват не ислам — виновата религия

По поводу чудовищного убийства учителя во Франции

Виноват не ислам - виновата религия. Еще несколько веков назад за показ карикатуры на Христа в той же Франции также могли отрубить голову. В истории всех религий (не только традиционных, но и политических, типа коммунизма и национализма) в пору их наивысшего влияния был террор против еретиков, вольнодумцев, "кощунников", релиозные войны. Просто сейчас европейское христианство стало старым и рахитичным. И поэтому безопасным. Ядовитые зубы выпали из пасти дракона, он улыбается благостной улыбкой старого маразматика, роняя на церковный пол слезы и сопли умиления. А ислам молод, крепок и агрессивен.

Рано или поздно секуляризация придет и в исламское общество. Религия там, так же как и в европейских странах, уйдёт на периферию общественной жизни в область детских сказок и семейных праздников. А пока придётся как-то защищать светскую, свободомыслящую Европу от религиозных фундаменталистов.

На одном из Андаманских островов живут аборигены (сентинельцы), ведущие традиционный образ жизни. Индийское правительство охраняет их религиозные чувства и традиции. Туристам, учёным, просветителям категорически запрещено посещать эти острова. А если кто-то всё-таки прорывается, аборигены его просто убивают. И это считается нормальным, правительство не посылает карательные экспедиции, чтобы наказать убийц. Никому не позволено тревожить патриархальную культуру и, например, показывать аборигенам карикатуры на их духов. С представителями клерикальных культур в Европе такая толерантность невозможна. Ведь андаманские аборигены не пытаются перебраться на континент и жить там по порядкам родных островов.

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Убийца французского учителя - совсем молодой парень. Видимо традиции религиозного фанатизма и брутальной жестокости в наказании «кощунников» ему передали старшие друзья и родственники.

Культурное разнообразие – огромное богатство человечества, но национально-религиозные традиции, передаваемые из поколения в поколение, – столь же большое зло. Именно они – источник ненависти, кровавых столкновений и войн.

Национально-религиозные традиции разных народов различаются, но есть главное, что объединяет большинство из них:

1. Деление мира по религиозно-племенному принципу на чужих и своих. Ксенофобия

2. Сескизм, антифеминизм, мужское доминирование

3. Репрессивная по отношению к правам женщин сексуальная культура

4. Гомофобия

5. Культ мифологизированной истории своего племени, его религии, героических предков, родной земли и государства

6. Ненависть к космполитизму, атеизму, интернационализму.

Именно на этом основываются национально-религиозные традиции, охраняемые клерикалами и националистами России и США, Израиля и арабского мира, Украины и Польши, Армении и Азербайджана, Турции и Ирана. Традиционалисты всех стран ненавидят друг друга, но у них общие мировоззренческие принципы.

Пока токсичный мусор традиций будет сидеть в головах людей, они будут воевать и убивать друг друга из-за священных камней, сакральных земель, карикатур на пророков, поощрения пороков и прочая, прочая, прочая…

Свободный творческий человек не может слепо принять наследственные традиции, религии и идеологии. Он самостоятельно формирует систему взглядов, основанную на личных знаниях и опыте; всю жизнь составляет из мозаики разных фактов, идей, учений собственную картину мира. Для такого человека нет своих и чужих по национальному или религиозному признаку, поэтому нет и повода для конфликтов на национально-религиозной почве.