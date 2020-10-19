Сергей Медведев: Право на показ этих карикатур — в самой сути современной Французской Республики

"Неужели он не мог воздержаться от показа этих карикатур?" — пишут мне в комментах. "Всем спокойнее было бы. А в итоге два трупа".

Нет, не мог. И я бы на его месте делал так же. Как на курсе современной истории России я всегда показывал тот самый ролик Pussy Riot в ХХС — имхо бестолковый и не самый удачный, но необходимый для понимания контекста и для осуществления свободы слова. Право на показ этих карикатур — в самой сути современной Французской Республики, свободной, светской и критичной, впитавшей непочтительный дух Вольтера и Фуко, Просвещения и баррикад 1968го. Уступи в одной карикатуре — и дальше пойдет само: отказ от новогодних елок, коротких юбок, совместных залов в аквапарках и фитнесах, и далее по сценарию "Покорности" Уэльбека.

Заметим, что карикатуры показывали не по инициативе отдельного учителя, а в рамках школьной программы, то есть это нападение не на частное лицо, а на институт. При этом учитель заранее предупредил, что будет показывать эти карикатуры и предложил особо впечатлительным выйти из класса — но тот, кто жаждет оскорбиться, будет оскорблен независимо от того, был ли факт оскорбления. "Униженные и оскорбленные" — новый господствующий класс современной культуры, основанной на презумпции и сакрализации травмы.

И что интересно, я вижу в ленте массу скриншотов того твита юзера Tchechene с отрезанной головой (заретушированной) и лужей крови — но ни одного поста с той самой карикатурой. Хотя они должны быть рядом. И газеты должны выйти с этими невинными датскими карикатурами 2005 года на первой полосе — но не выйдут, побоятся, памятуя судьбу коллег из Шарли. А учитель не побоялся, за что ему низкий поклон и светлая память.

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