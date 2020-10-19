Во Франции открыто 80 расследований по фактам возбуждения ненависти в интернете после убийства учителя

После убийства преподавателя близ Парижа французская полиция начала 80 расследований по факту возбуждения ненависти в интернете, сообщил глава МВД страны Жеральд Дарманэн.

«С момента убийства преподавателя открыто 80 расследований по фактам возбуждения ненависти в интернете, в отношении тех, кто тем или иным образом объясняли, что этот преподаватель искал смерти. Задержания проводятся с воскресенья. Полиция проводит и будет проводить операции. Они многочисленны, и они касаются большого числа людей», — цитирует «Интерфакс» выступление министра в эфире радиостанции «Europe 1».

16 октября преподаватель истории, географии и обществоведения в Коллеж-Буа-д'Ольн в городе Конфлан-Сент-Онорине Самюэль Пати был убит и обезглавлен иммигрантом из России — 18-летним чеченцем, уроженцем Москвы, имевшим статус беженца, который ранее распространял угрозы, в том числе в социальных сетях, в адрес преподавателя. Педагог за несколько дней до гибели демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo в качестве примера свободы выражения, что вызвало негодование местных исламистских кругов.

В ходе расследования по этому делу задержаны 11 человек.

Newsru.com пишет, что глава МВД Франции намерен потребовать высылки из страны более 230 иностранцев, которые подозреваются в экстремизме. Они являются нелегальными иммигрантами, пребывают на французской территории без документов и значатся в реестре данных по предупреждению радикализации террористического характера.



