Бывшего мэра Норильска приговорили к шести месяцам работ после разлива топлива на ТЭЦ

К шести месяцам исправительных работ с удержанием 15% зарплаты приговорили бывшего мэра Норильска Рината Ахметчина. Следствие обвиняло его в халатности из-за утечки дизтоплива из резервуара Норильской ТЭЦ-3, сообщили в пресс-службе суда Красноярского края.

«Норильским городским судом в особом порядке судопроизводства Ринат Ахметчин приговорен за совершение преступления, предусмотренного ч. 1. ст. 293 УК РФ ( «Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, либо обязанностей по должности, если это повлекло причинение крупного ущерба или существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций, либо охраняемых законом интересов общества или государства») к исправительным работам на 6 месяцев с удержанием 15% заработной платы», — говорится в сообщении суда.

Авария на ТЭЦ произошла 29 мая, тогда более 21 тыс. тонн дизельного топлива попало в почву и водоемы. По версии следствия, Ахметчин, зная о количестве разлитого из резервуара топлива, «должных мер по реагированию на чрезвычайную ситуацию и по ликвидации ее последствий не принял. В том числе он не организовал координации деятельности управления по делам ГО и ЧС администрации Норильска, не обеспечил функционирование и взаимодействие органов и должностных лиц местного самоуправления, не организовал контроль и наблюдение за состоянием окружающей среды, не спрогнозировал развитие и последствия чрезвычайной ситуации на территории возглавляемого им муниципального образования».