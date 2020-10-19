Политтехнолога Виталия Шклярова выпустили из СИЗО Минска

Политтехнолога Виталия Шклярова освобождили из СИЗО КГБ Белоруссии, сообщил его адвокат Антон Гашинский. Ему изменили меру пресечения на домашний арест, передает TUT.BY.

Шклярова задержали 29 июля в Гомеле, а затем арестовали, обвинив по статье об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Сам политтехнолог подчеркивал, что не собирался помогать кому-либо на президентских выборах Белоруссии, а в страну приехал навестить мать.

10 октября Шкляров как и ряд арестованных оппозиционеров оказался на встрече с президентом Александром Лукашенко, после которой директора компании PandaDoc Дмитрия Рабцевича и политолога Юрия Воскресенского перевели под домашний арест.