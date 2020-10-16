В Госдуме коронавирусом болеют более 30 депутатов

В Госдуме от 30 до 40 депутатов болеют COVID-19 — этим объясняется недавнее решение резко изменить график работы парламента. Об этом пишут «Открытые медиа».

12 октября первый вице-спикер Александр Жуков заявил, что из-за роста заболеваемости COVID-19 Госдума минимизирует работу, в частности, проведет всего одно заседание на неделе. В беседе с «ОМ» Жуков сообщил, что в начале недели речь шла примерно о 30 заболевших депутатах: «Актуальная информация будет в понедельник, после того как тесты сделают. Сейчас бессмысленно об этом говорить: каждый день ситуация может меняться».

По данным источника издания в аппарате Госдумы, на последнем совещании упоминалась еще большая цифра — 40 человек.

Мосгордума уже перешла на дистанционную работу, но в Госдуме в таком режиме пока лишь проходят круглые столы и заседают комитеты.

14 октября спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что среди ее коллег коронавирусом заражены только семь человек.