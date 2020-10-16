The Guardian: отравление Навального организовала ФСБ

Алексей Навальный был отравлен Второй службой ФСБ по указу Кремля, пришли к выводу спецслужбы Великобритании, Германии и Франции. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на источники.

«Отравление было предпринято Второй службой ФСБ, отвечающей за борьбу с терроризмом, экстремизмом и внутренними политическими угрозами от имени Кремля. Источники предполагают, что операция была разработана не для того, чтобы убить Навального, а для того, чтобы сделать ему недвусмысленное предупреждение и заставить покинуть страну», — пишет газета.

Андрей Солдатов, эксперт по российским спецслужбам, сказал изданию, что причастность Второй службы «вполне вероятна». Ее возглавляет генерал Алексей Седов, бывший офицер КГБ из Санкт-Петербурга. Он знает президента Владимира Путина с 1990-х годов и считается давним доверенным лицом.

Вторая служба ФСБ очень похожа на Пятое управление КГБ, которое во времена СССР следило за диссидентской интеллигенцией. Сегодня в его компетенцию, кроме прочего, входит отдел по борьбе с терроризмом, предположительно причастный к внесудебным казням на Северном Кавказе, отмечает The Guardian.