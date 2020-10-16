Путин предложил продлить договор СНВ-3 «хотя бы на год»

Хотя бы на год, без всяких условий нужно продлить с США Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности.

«Это было бы в высшей степени печально, если бы Договор вообще прекратил существование и не был бы замещен другим основополагающим документом подобного рода <…> В этой связи у меня есть предложение, а именно — продлить действующий Договор без всяких условий хотя бы на год, с тем чтобы иметь возможность провести содержательные переговоры», — сказал Путин, поручив главе МИД Сергею Лаврову сформулировать «нашу позицию американским партнерам» и в ближайшее время «получить от них хоть какой-то внятный ответ».

Договор СНВ-3 истекает 4 февраля 2021 года.