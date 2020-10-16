Андрей Нечаев: Росстат восстанавливает экономику

К восстановлению российской экономики после пандемического обрушения активно подключился Росстат. Он объявил о кардинальном пересмотре статистики промышленного производства за 2020 год и представил полностью обновленные данные. Вы удивитесь, они стали существенно лучше первоначальных.

По новым данным Росстата, спад наблюдается ныне лишь в добывающем секторе. В обрабатывающей промышленности снижения, согласно Росстату, больше нет. За январь-сентябрь 2020 выпуск промпродукции равен объемам 3 кварталов 2019 ("нулевой рост"). Улучшены показатели каждого месяца, иногда "в разы".

Рост по 1 кварталу с 3,8% пересмотрен аж до 5,9%. Обвал апреля с его локдауном, изначально оцененный ведомством в 10%, ныне понизили до 8,4%. Спад в мае теперь лишь в 4,6% (при изначальных 7,2%). Сокращение производства в июне вообще уменьшили вдвое - с 6,4% до 3%.

Особый восторг вызывает разъяснение Росстата - якобы спад переоценили сами производители, представившие «заниженные данные».

В общем за восстановление экономики теперь можно быть спокойным. Росстат службу знает.

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