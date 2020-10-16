Николя Саркози предъявлено обвинение в создании преступного сообщества

Бывшему президенту Франции Николя Саркози предъявили обвинение в создании преступного сообщества по делу о подозрении в финансировании Ливией его избирательной кампании 2007 года. В истории Франции подобное обвинение впервые выдвигается в отношении бывшего президента. Об этом стало известно после продолжавшегося четыре дня подряд допроса бывшего главы страны. По данной статье ему грозит до 10 лет тюремного заключения, передает Euronews.

Для Саркози это четвертое по счету обвинение в рамках данного дела. Его также обвиняют в коррупции, хищении государственных средств и владении незаконно полученными денежными средствами.

Сам Саркози свою вину отрицает. «Я невиновен, я знаю, в конце концов восторжествует истина», — написал он в своем Twitter.

О финансировании кампании французского президента ливийские власти заявили в марте 2011 года. Сын Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам в интервью телеканалу Euronews потребовал от тогдашнего главы государства признать факт получения помощи. Последовала серия независимых журналистских расследований, которые и привели к судебному расследованию.

Саркози занимал пост президента Франции с 2007 по 2012 годы.