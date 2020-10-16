Московские СИЗО вновь закроют на карантин

СИЗО Москвы с 19 октября приостанавливают прием новых подозреваемых, обвиняемых и осужденных из-за пандемии коронавируса. Об этом «МБХ медиа» сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников.

«Все заключенные будут направляться сначала в СИЗО-7, а из «семерки», уже выдержав карантин, будут распределяться по изоляторам. Они там выдерживают карантин от 14 дней до месяца, а потом уже, если у них нет никаких симптомов, распределяются по другим следственным изоляторам», — рассказал Мельников.

Мера вводится с 19 октября до особого распоряжения. Речь идет о московских СИЗО-1, 2, 3, 4, 5 и 6.