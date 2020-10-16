Япония сольет воду с АЭС «Фукусима» в море

Правительство Японии планирует слить в море более одного миллиона тонн радиоактивной воды с атомной электростанции «Фукусима-1», разрушенной в результате аварии в 2011 году. Официальное решение будет принято в ближайшее время, а слив воды в море начнется самое раннее через год, пишет DW со ссылкой на японские СМИ.

Перед сливом радиоактивная вода, хранящаяся в настоящее время почти в контейнерах, будет подвергнута тщательной очистке, по итогам которой в ней останется только не поддающийся фильтрации тритий. Эксперты полагают, что тритий опасен для людей лишь в очень больших дозах, а Международное агентство по атомной энергии считает, что добросовестно отфильтрованная вода может быть слита в океан без ущерба для экологии.

Такой план, однако, вызывает сильное сопротивление со стороны местных рыбаков и фермеров, которые опасаются, что люди перестанут покупать их продукцию.