Швейцария ввела санкции за строительство Крымского моста

Швейцария ввела санкции против российских физических и юридических лиц в связи со строительством Крымского моста. Они предусматривают ограничения на выдачу кредитов, запрет на новые деловые контакты с фигурантами списка, дополнительные обязательства для тех компаний, которые уже работали со швейцарскими контрагентами, передает РБК.



В швейцарский санкционный список вошли:



- гендиректор «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов, компания является оператором пассажирских перевозок в Крым;

- заместитель гендиректора по инфраструктурным проектам компании «Стройгазмонтаж» Леонид Рыженькин, курировавший строительство моста в Керченском проливе;

- организации АО «Ленпромтранспроект», АО «Дирекция по строительству железной дороги Беркакит — Томмот — Якутск», ФГУП «Крымская железная дорога» и Крымская первая страховая компания.