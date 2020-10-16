СК Белоруссии подтвердил объявление Тихановской в межгосударственный розыск

Следственный комитет Белоруссии подтвердил, что лидер оппозиции, бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская объявлена в межгосударственный розыск по статье о призывах к причинению вреда национальной безопасности.

«В числе других лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, Светлана Тихановская объявлена в межгосударственный розыск за призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенным с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети Интернет», — говорится в сообщении СК.

7 октября стало известно, что российские власти объявили Тихановскую в розыск. В карточке дела говорилось, что ее разыскивают по статье Уголовного кодекса, но по какой именно не указывалось. В розыск она была объявлена в Белоруссии, но он также будет осуществляться и в России, так как речь идет о межгосударственном розыске, пояснили тогда в МВД России.

Тихановская сейчас находится в Европе.