ФАС согласовала предельную цену на препарат для лечения COVID-19

ФАС России согласовала первым двум производителям предельную отпускную цену на фавипиравир — лекарственный препарат для лечения COVID-19. Решение о согласовании цены в размере 100 руб. за таблетку была принята всеми членами комиссии Минздрава в присутствии представителей производителей, отмечается в сообщении ФАС. Таким образом, после регистрации предельной отпускной цены на фавипиравир, его стоимость за упаковку в 50 таблеток составит 5 500 руб. включая НДС, но без учета региональных надбавок.

При проведении экономического анализа за основу были взяты цены в странах, где фавипиравир находится в обращении, подчеркивают в антимонопольном ведомстве.

Сейчас розничная цена на фавипиравир в аптеках Москвы составляет от 11 320 руб. до 16 306 руб. но после регистрации его предельной отпускной цены, максимальная стоимость препарата в рознице в столице с учетом надбавок может составить 6 875 руб. включая НДС.

14 октября фавипиравир включили в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.