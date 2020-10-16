«Тинькофф» объявил об отказе от сделки с «Яндексом»

Переговоры о покупке «Яндексом» материнской компании «Тинькофф» прекращены, говорится в сообщении Лондонской биржи.

«Тинькофф» надеется и дальше сотрудничать с «Яндексом» в текущих и будущих проектах. Команда «Тинькофф» восхищается командой «Яндекса» и желает им успехов в построении своего бизнеса в будущем», — отмечается в сообщении.

«Яндекс» в свою очередь сообщил, что им не удалось договориться об окончательных условиях сделки с основными акционерами TCS Group, поэтому переговоры завершены.



22 сентября стало известно, что «Яндекс» договорился о покупке TCS Group, в которую входит Тинькофф-банк. В соответствии с предварительно достигнутым соглашением, «Яндекс» должен был заплатить за каждую акцию по $27,64, что в сумме составило бы около $5,48 млрд.

Как пишет Forbes со ссылкой на источник, переговоры на всем протяжении были сложными — основным был вопрос об участии Олега Тинькова в управлении объединенной компании. Он хотел участвовать активно в бизнесе, что не приветствовали в «Яндексе».

Тинькофф-банк не будет больше вести переговоры о своей продаже ни с кем, заявил «Открытым медиа» представитель банка. «Мы приняли решение развиваться самостоятельно и никаких вариантов по продаже банка не рассматриваем. Ни сейчас, ни в ближайшее время», — подчеркнул он



Олег Тиньков до весны напрямую владел 40,4% TCS Group, в начале марта он объявил, что борется с острой формой лейкемии, а в апреле сообщил, что передал свою долю в семейный траст и покинул пост председателя совета директоров Тинькофф Банка. Еще 6,5% TCS — у менеджмента компании.