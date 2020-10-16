ЕСПЧ коммуницировал первые дела борцов за сквер из Екатеринбурга

Европейский суд по правам человека приступил к рассмотрению 13 жалоб от участников акций протеста в защиту сквера в Екатеринбурге, которые проходили в мае прошлого года.

Протесты в сквере на Октябрьской площади в центре Екатеринбурга начались после появления там забора — на этом месте решили построить храм святой Екатерины, но жители оказались против. На третий день протестов начались задержания. Демонстрантов стали привлекать к административной ответственности за нарушение законодательства о митингах.

Как сообщает глава «Агоры» Павел Чиков, ЕСПЧ в делах 13 заявителей усмотрел признаки нарушения права на свободу передвижения, на справедливое судебное разбирательство и свободу собраний.