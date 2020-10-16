Правительство России ожидает прирост населения только в 2030 году

В 2020 году население России сократится на 352,5 тысячи человек, а через пять лет число жителей страны может уменьшиться на 1,2 млн, прогнозируют в правительстве. Выход на положительные темпы прироста предполагается только в 2030 году. Об этом говорится в октябрьской версии проекта единого плана кабмина по достижению национальных целей развития, с которой ознакомился РБК. На снижение населения будет влиять как естественная убыль, так и торможение миграционного притока.



В августовском варианте проекта правительственного плана ожидалось, что сокращение численности населения составит 158 тыс. человек, а уже с 2022 года начнется прирост населения.

Новая оценка выглядит намного более реалистичной и адекватной для описания текущей ситуации: произошло резкое торможение миграционных процессов, а естественная убыль населения значительно ускорилась, в том числе потому что семьи откладывают решение завести ребенка в условиях возросшей неопределенности, полагает замдиректора международной лаборатории демографии и человеческого капитала РАНХиГС Сергей Шульгин.Смертность в России на фоне пандемии COVID-19, по данным Росстата, за январь—август 2020 года возросла почти на 6% в годовом выражении. За восемь месяцев текущего года умерло на 71 748 человек больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В условиях закрытых границ миграционный приток за январь—июль 2020 года составил 65,3 тыс. человек против 153,9 тыс. человек за аналогичный период прошлого года.