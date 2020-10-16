31 декабря будет выходным

31 декабря в 2021 году в России будет выходным. Постановление об этом подписал премьер Михаил Мишустин.«В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней правительство п о с т а н о в л я е т : Перенести в 2021 году следующие выходные дни: с субботы 2 января на пятницу 5 ноября; с воскресенья 3 января на пятницу 31 декабря; с субботы 20 февраля на понедельник 22 февраля», — говорится в документе.
В общей сложности в 2021 году будет семь праздничных периодов, резюмирует РБК:
с 1 по 10 января,
с 21 по 23 февраля,
с 6 по 8 марта,
с 1 по 3 мая,
с 8 по 10 мая,
с 12 по 14 июня,
с 4 по 7 ноября.