Прокуратура ищет в вузах инакомыслящих

Никулинская межрайонная прокуратура по поручению прокуратуры Москвы инициировала проверку научных и образовательных учреждений и просит вузы предоставить информацию о фактах сотрудничества с иностранными НКО, о студентах, участвующих в акциях протеста, и публикациях о тяжелой жизни в России. Об этом, как пишет Znak.com, сообщает профсоюз «Университетская солидарность» со ссылкой на приказ в адрес РАНХиГС.

Прокуратура требует уведомить о мероприятиях, направленных на «формирование общественного мнения о необходимости смены власти в России» и «создание условий для дестабилизации обстановки, например, с использованием существующих социально-экономических проблем». Также необходимо сообщать о статьях, обзорах, научных исследованиях, которые дискредитируют руководство страны и проводимую им внутреннюю и внешнюю политику, содержат «тенденциозные оценки социально-экономического развития России».

Также нужно сообщать о мероприятиях, цель которых — «идеологическая обработка россиян, в первую очередь молодежи, и создание в данной среде проамериканских групп влияния <…> через продвижение американских и европейских демократических и либеральных ценностей, популяризацию американского образа жизни, критику социально-экономической ситуации и образовательной системы нашей страны, организацию языковых курсов».

Прокуратура просит информировать о мероприятиях, где озвучиваются предложения по совершенствованию и оптимизации работы органов госвласти и местного самоуправления — это характеризуется как «вмешательство во внутренние дела РФ».

Отдельно в приказе проговаривается, что нужно сообщать о преподавателях и учащихся, которых готовят в качестве наблюдателей на выборах или могут использовать для предвыборной агитации. Вузам нужно сообщать о студентах, которые участвовали в несанкционированных протестных акциях и были привлечены к административной ответственности.

«Мы наблюдаем то, что прокуратура пытается заставить вузы доносить на собственных студентов и сотрудников. То есть фактически подталкивает вузы к превышению их полномочий и наделяют не свойственными функциями карательных органов. Этот документ — образец нагнетания ксенофобии и алармистских настроений, фактически призыв к противодействию международным академическим связям», — считают в профсоюзе.