Франция, Германия и Польша призвали к новым выборам в Белоруссии

Франция, Германия и Польша призвали к проведению новых выборов в Белоруссии.

«Наши три страны серьезным образом осуждают насилие белорусских властей и произвольные аресты, последовавшие за президентскими выборами, результата которых мы не признаем. Они (страны) призывают к новым свободным и честным выборам в соответствии с международными стандартами в присутствии наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ, без внешнего вмешательства», — говорится в совместном заявлении глав МИД трех стран, передает «Интерфакс».

Министры поддерживают усилия ОБСЕ по установлению диалога между белорусскими властями и гражданами, призывают освободить политических заключенных и начать сотрудничать в рамках Московского механизма ОБСЕ.