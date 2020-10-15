Премьер Жапаров объявил себя исполняющим обязанности президента Киргизии

Пришедший к своим сторонникам премьер Киргизии Садыр Жапаров, объявил, что теперь он исполняет обязанности президента.

«Уважаемые, я поздравляю вас с победой. Сегодня все встало на свои места. Экс-президент ушел в отставку, спикер парламента Канат Исаев не стал исполнять его обязанности. Теперь обязанности президента и премьер-министра перешли ко мне. Я благодарю за ваше доверие», — сказал Садыр Жапаров, передает 24.kg.

Президент Сооронбай Жээнбеков ранее подал в отставку. Исполняющим обязанности главы государства по Конституции стал спикер парламента Канат Исаев. Последний отказался исполнять обязанности президента.