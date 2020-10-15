СМИ: Навальный проходит курс реабилитации в немецком Шварцвальде

Алексей Навальный, судя по всему, проходит реабилитацию в немецком регионе Шварцвальд в общине Ибах района Вальдсхут. Об этом сообщает агентство dpa, передает DW. Журналисты пришли к такому выводу после сообщения бургомистра Ибаха Хельмута Кайзера, который рассказал, что «с этой недели в Ибахе находится вместе с семьей один отдыхающий, публичная персона, представляющая общественный интерес и требующая высокого уровня личной охраны». Кайзер отметил, что это приводит к усиленному контролю со стороны полиции.

МВД федеральной земли Баден-Вюртемберг сообщило, что в этом немецком регионе действительно находится охраняемая персона. Меры, принимаемые полицией Фрайбурга совместно с другими подразделениям земельных правоохранительных органов, осуществляются исходя из оценки потенциальных угроз в адрес объекта охраны. Дополнительные сведения не могут быть предоставлены в связи с законами о неразглашении информации и защите частных интересов.

В то же время региональная газета Schwarzwälder Bote сообщила о людях, которые видели Навального во время прогулок по Шварцвальду.

Шварцвальд — горный массив в земле Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии. Он известен, в частности, минеральными источниками, послужившими основой множества курортов, включая знаменитый Баден-Баден.