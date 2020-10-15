В Офисе президента Украины озвучили вопросы для всенародного опроса от Зеленского

В Офисе президента Украины озвучили все пять вопросов, которые войдут во всеукраинский опрос 25 октября. Как передает «Громадское», вопросы звучат так:

1. Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах?

2. Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей?

3. Поддерживаете ли вы сокращение числа народных депутатов до 300?

4. Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях — для уменьшения боли у тяжелых больных?

5. Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности?

Ранее Владимир Зеленский призвал украинцев проголосовать на местных выборах, которые пройдут 25 октября, и анонсировал проведение всенародного опроса в этот день. Что именно планируют спрашивать, глава государства тогда не сказал. При этом подчеркивалось, что никаких юридических последствий у опроса не будет.