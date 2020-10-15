Защитника Виктора Бабарико и Марии Колесниковой лишают статуса адвоката

Квалификационная комиссия по вопросам адвокатской деятельности при Министерстве юстиции Белоруссии рекомендовала лишить лицензии адвоката Александра Пыльченко, который защищает арестованных оппозиционеров Виктора Бабарико и Марию Колесникову

«Адвокат Минской городской коллегии адвокатов Пыльченко А.В. допустил в СМИ некомпетентные комментарии и фактически призывал к противоправным действиям, в том числе к «блокированию и разоружению воинских подразделений». При этом заявления Пыльченко А.В. вводят общественность в заблуждение относительно полномочий государственных органов и не согласуются с процессуальными нормами», — пояснили свое решение в Минюсте.

Суть претензий к адвокату состоит в его комментарии порталу TUT.BY от 14 августа. «Министру обороны, вероятно, вместе с МВД, необходимо блокировать воинские подразделения, сотрудники которых массово участвовали в избиениях граждан. И совместно с подразделением милиции их разоружить и задержать и содержать в их же подразделениях под охраной», — говорил тогда Пыльченко.



