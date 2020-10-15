Нидерланды сожалеют об отказе России от консультаций по MH17

«Нидерланды глубоко сожалеют об этом решении России. <...> Кабинет министров хотел бы подчеркнуть, что хотел бы продолжить переговоры для поиска решения, которое позволило бы компенсировать огромные страдания и ущерб, причиненные крушением рейса MH17», — заявил глава МИД Нидерландов Стеф Блок, передает РБК.
Ранее 15 октября Россия отказалась участвовать в трехсторонних консультациях с Австралией и Нидерландами по вопросам, связанным с крушением самолета из-за того, что в июле Нидерланды подали в Европейский суд по правам человека иск к России.
Boeing авиакомпании Malaysia Airlines разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек, в том числе 196 граждан Нидерландов, погибли. Амстердам возлагает ответственность за авиакатастрофу на Москву. По версии Нидерландов, лайнер сбили из зенитного ракетного комплекса «Бук», полученного из России. Москва свою причастность к крушению неоднократно отрицала.