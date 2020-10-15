Аркадий Дубнов: Киргизская Санта-Барбара

Жээнбеков стремится, как и в ночь на 6 октября, когда толпа штурмовала Белый дом,, избежать столкновений и кровопролития. Думаю, он честен, когда говорит сегодня, что уступает ультиматуму свеженазначенного премьер-министра Садыка Жапарова, чтобы не допустить похода толпы сторонников премьера уже теперь и на загородную резиденцию президента, где их встретила бы вооруженная охрана.

Новых столкновений сегодня не будет. Но не будет и президента, его полномочия теперь отходят только вчера избранному спикером парламента Канату Исаеву, лидеру партийной фракции «Кыргызстан». Его избрание было тактическим компромиссом, который позволил только с третьего раза легитимно назначить Жапарова премьер-министром. Все эти назначения и отставки последних дней происходили под неусыпным надзором нескольких сотен сторонников Жапарова, которые беспрестанно митинговали на улицах Бишкека. Именно премьер видится сегодня главным бенефициаром нынешних потрясений в республике.

С этой точки зрения, есть риск, что проведение новых парламентских выборов, которые должны состояться до конца 2020 года, скорее всего, в декабре, а также подготовка к внеочередным президентским выборам, будут происходить в условиях, максимально удобных для «технического» премьера Жапарова. Ведь похоже, что именно он и его сторонники уже видят его следующим президентом Киргизии.

Насколько готовы к подобному сценарию в Москве, сказать трудно... Тут не успевают привыкать к очередному киргизскому начальнику, как его уже сносит очередная смута. Или такая вот киргизская Санта-Барбара, как сейчас. Нынче, правда, ее главными героями становятся «вторая или третья силы», как называет местных «авторитетов» премьер Жапаров, очевидно, на них оглядывающийся...

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