Сторонники Навального просят прокуратуру проверить мэра Казани несоответствие расходов и доходов из-за коллекции часов

Казанский штаб Алексея Навального обнаружил у мэра города Ильсура Метшина коллекцию часов стоимостью более 120 млн руб. Поэтому активисты написали заявление в прокуратуру с просьбой проверить чиновника на нарушение антикоррупционного законодательства.

Коллекцию часов мэра расследователи обнаружили на серии официальных фотографий Метшина. На различных мероприятиях он появлялся в Rolex Daytone за 1,5 млн руб, Breguet Classique за 1,8 млн руб., Ulysse Nardin El Toro стоимостью от 3,5 млн до 4,5 млн руб., Rolex за 7,5 млн руб., Breguet Tourbillon за 17 млн руб., а также в Patek Philippe Celestial за 23 млн руб. Самыми дорогими оказались часы Улисс Нардин модели «Чингисхан». Их стоимость — 50-60 млн руб.

«Итого общая стоимость найденных нами часов: 120 600 000 рублей. И это при том, что модели некоторых часов мы так и не смогли распознать из-за плохих снимков, так что эта огромная сумма даже не окончательная. Мы считаем, что Ильсуром Метшиным должна заинтересоваться прокуратура города, здесь явное несоответствие расходов и доходов. Мы написали заявление, где просим ведомство проверить главу Казани на нарушение антикоррупционного законодательства», — говорится в расследовании штаба.