Россия приостановила финансовую помощь Киргизии

Россия приостанавливает финансовую помощь Киргизии, пока ситуация в стране не стабилизируется и не заработают в полном объеме органы власти, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Сейчас, естественно, поскольку как такового нет правительства, и поскольку мы видим сейчас такой кризисный момент в республике. Поэтому, конечно, до того, как заработают все ведомства, все организации, конечно, определенная пауза имеет смысл», — цитирует Пескова «Интерфакс».

Ранее президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков объявил о своей отставке. «Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан», — сказал он.

Отставки Жээнбекова требовал новый премьер-министр Садыр Жапаров. Исполнять обязанности президента будет спикер парламента Канатбек Исаев, избранный на этот пост два дня назад.