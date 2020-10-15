Close

Любовь Соболь опубликовала свою программу на выборах в Госдуму

15.10.2020

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, объявившая еще в марте о желании избираться в Госдуму, опубликовала свою программу.

Она состоит из восьми основных пунктов:

1.  БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ НА ГОСЗАКУПКАХ

2.БОРЬБА С НЕЗАКОННЫМ ОБОГАЩЕНИЕМ ЧИНОВНИКОВ

3.ПИТАНИЕ В ШКОЛАХ И ДЕТСКИХ САДАХ

4.СУДЫ И СУДЕБНАЯ РЕФОРМА

5.ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВА ГРАЖДАН

6.УРОВЕНЬ ДОХОДОВ И «МАЙСКИЕ УКАЗЫ»

7.ЗАЩИТА БИЗНЕСА И ГАРАНТИИ ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

8.ПРОБЛЕМЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОКРУГА МОСКВЫ


×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.