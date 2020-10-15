Любовь Соболь опубликовала свою программу на выборах в Госдуму

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, объявившая еще в марте о желании избираться в Госдуму, опубликовала свою программу.
Она состоит из восьми основных пунктов:
1. БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ НА ГОСЗАКУПКАХ
2.БОРЬБА С НЕЗАКОННЫМ ОБОГАЩЕНИЕМ ЧИНОВНИКОВ
3.ПИТАНИЕ В ШКОЛАХ И ДЕТСКИХ САДАХ
4.СУДЫ И СУДЕБНАЯ РЕФОРМА
5.ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВА ГРАЖДАН
6.УРОВЕНЬ ДОХОДОВ И «МАЙСКИЕ УКАЗЫ»
7.ЗАЩИТА БИЗНЕСА И ГАРАНТИИ ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
8.ПРОБЛЕМЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОКРУГА МОСКВЫ
В марте я объявила о своем намерении баллотироваться в Госдуму-2021.— Соболь Любовь (@SobolLubov) October 15, 2020
Представляю свою подробную программу и прошу меня поддержать: https://t.co/yW35HVexhs!
Присоединиться к моей команде: https://t.co/YfM7Kl4nfi
Помочь финансово: https://t.co/t43q2vlJLu
Вместе мы победим.✊