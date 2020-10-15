Любовь Соболь опубликовала свою программу на выборах в Госдуму

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, объявившая еще в марте о желании избираться в Госдуму, опубликовала свою программу.

Она состоит из восьми основных пунктов:

1. БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ НА ГОСЗАКУПКАХ

2.БОРЬБА С НЕЗАКОННЫМ ОБОГАЩЕНИЕМ ЧИНОВНИКОВ

3.ПИТАНИЕ В ШКОЛАХ И ДЕТСКИХ САДАХ

4.СУДЫ И СУДЕБНАЯ РЕФОРМА

5.ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВА ГРАЖДАН

6.УРОВЕНЬ ДОХОДОВ И «МАЙСКИЕ УКАЗЫ»

7.ЗАЩИТА БИЗНЕСА И ГАРАНТИИ ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

8.ПРОБЛЕМЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОКРУГА МОСКВЫ

В марте я объявила о своем намерении баллотироваться в Госдуму-2021.



Представляю свою подробную программу и прошу меня поддержать: https://t.co/yW35HVexhs!



Присоединиться к моей команде: https://t.co/YfM7Kl4nfi



Помочь финансово: https://t.co/t43q2vlJLu



Вместе мы победим.✊ — Соболь Любовь (@SobolLubov) October 15, 2020



