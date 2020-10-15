Пригожина расстроили санкции ЕС

Российский бизнесмен Евгений Пригожин сообщил, что после введения против него европейских санкций ему «придется свернуть свои многочисленные бизнес-проекты в странах Евросоюза», поэтому введенными ограничениями он расстроен. Он также отметил, что теперь будет «реже встречаться с друзьями из Европарламента».

При этом Пригожин заявил, что бизнес-проектов в Ливии не имеет.

Евросоюз и Великобритания ввели сегодня санкций против Пригожина, обвинив его в поддержке поставок оружия в Ливию и ЧВК «Вагнера». «Пригожин участвует и помогает деятельности Группы Вагнера в Ливии, что угрожает миру, стабильности и безопасности в стране. В частности, ЧВК причастна к многочисленным и повторяющимся нарушениям оружейного эмбарго в Ливии, установленным резолюцией СБ ООН», — говорится в официальном журнале ЕС.