Россия вышла из консультационной группы c Австралией и Нидерландами по катастрофе MH17

Россия выходит из консультационной группы c Австралией и Нидерландами по катастрофе MH17 над Донбассом в 2014 году. Как сообщили в МИД, Москва пошла на этот шаг после того как Нидерланды подали жалобу к России в Европейский суд по правам человека.

«Расцениваем данный шаг как очередной удар по российско-нидерландским отношениям и демонстрацию Гаагой твердого намерения вопреки здравому смыслу продолжить порочный путь одностороннего возложения ответственности за случившееся в небе над Донбассом на Россию», — говорится в сообщении МИД.

В ведомстве намерены продолжить взаимодействие с компетентными органами Нидерландов, но делать это будут «уже в других форматах».