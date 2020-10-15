Кремль: логика в выборе попавших под санкции ЕС людей не просматривается

Санкции Евросоюза из-за отравления Алексея Навального в Кремле назвали «сознательным недружественным шагом». При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на вопрос, почему санкции введены именно против конкретных лиц, ответил, что в Кремле не видят в этом какой-либо логики.



«Печальная сторона этого вопроса в том, что никакая логика в подобном решении не просматривается. Это как раз и является отягчающими обстоятельствами решения», — цитирует Пескова РБК.

Песков также опроверг информацию ЕС о том, в администрации президента есть рабочая группа по дискредитации деятельности Навального, передает ТАСС.

В ЕС ранее объяснили включение в санкционный список начальника управления президента по внутренней политике Андрея Ярина в частности тем, что он был назначен в рабочую группу в администрации президента, цель которой заключалась в противодействии влиянию Навального в российском обществе, в том числе с помощью операций, направленных на его дискредитацию.

Кроме Ярина, напомним, под санкции ЕС и Великобритании попали первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, глава ФСБ Александр Бортников, полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, заместители министра обороны Павел Попов и Алексей Криворучко, а также государственный научный институт органической химии и технологии.