Дмитрий Гудков о санкциях ЕС

Кириенко, Бортникова и прочих не пустят в Евросоюз из-за отравления Навального. Санкции.

Спасибо и на том. Во-первых, бьют не по стране и гражданам, а по конкретным людям во власти – это правильный подход.

Во-вторых, персональные санкции — самые болезненные для путинской элиты. Как раз здесь мой ролик на эту тему. Многие из них точно не хотят поменять австрийскую горнолыжку и недвижимость на Западе на какой-нибудь чеченский курорт «Ведучи».

Но придётся, а как иначе.

И элитке урок: вы бы от них уже отодвинулись подальше. На социальную дистанцию. А то, не ровен час, не ковид, так санкции подхватите — они поопаснее будут. Прости тогда прощай, сытая, европейская, украденная у россиян старость.

От вас будут просто отгораживаться. Забором.

Но вот все остальное — только в наших руках. Хватит уже с надеждой смотреть на Европу: она с нашими проблемами все равно разбираться не будет, просто отвернется брезгливо. Разбираться — наша проблема.





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