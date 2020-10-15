Макрон из-за COVID-19 ввел в Париже комендантский час

Президент Франции Эммануэль Макрон ввел на территории Парижа, его пригородов и еще восьми крупных агломераций комендантский час. Запрет выходить из дома с девяти вечера до шести утра начнет действовать в ночь с субботы на воскресенье, продлится минимум четыре недели, сообщает Euronews.

«Полного запрета передвигаться в это время суток не будет, но чтобы покинуть жилище, должны иметься веские причины. Нельзя будет ходить по ресторанам, нельзя будет уйти из ресторана после девяти вечера, запрещено после этого времени посещать друзей, поскольку именно так разносят инфекцию», — заявил президент Франции журналистам.

Более того, в доме нельзя принимать больше 6 человек.

В Москве, как сообщалось ранее, мэр Сергей Собянин вводит с 19 октября обязательную регистрацию для посещения ночных клубов и баров.