В Москве для посещения ночных клубов и баров потребуется регистрация по телефону

С 19 октября в Москве попасть на дискотеки, в ночные клубы и бары, открытые с полуночи до шести утра, будет возможен только при условии регистрации номеров телефонов. Входя в заведение, посетители должны будут сканировать QR-код либо отправить SMS на специальный короткий номер 7377, говорится на сайте мэра Сергея Собянина.

«Разумеется, сама по себе регистрация номеров телефонов не помешает распространению коронавируса. Однако в случае последующего выявления инфекции у кого-то из посетителей, можно будет оповестить всех присутствовавших людей о том, что они оказались в зоне риска и должны оперативно пройти тестирование. Тем самым, мы сможем выявлять и прерывать новые цепочки распространения коронавируса», — объяснил свою инициативу Собянин.