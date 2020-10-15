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Исполнять обязанности ушедшего президента Киргизии будет спикер парламента

15.10.2020

Полномочия президента Киргизии после сегодняшней отставки Сооронбая Жээнбекова переходят спикеру парламента. Как пояснил «Интерфаксу» депутат законодательного собрания Дастан Бекешев, такой порядок предусмотрен Конституцией страны.

13 октября депутаты парламента Киргизии избрали новым спикером Каната Исаева, который возглавляет проправительственную фракцию «Кыргызстан».

15 октября президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что покинул свой пост, чтобы не допустить кровопролития в республике. Отставки президента требовал новый премьер-министр Садыр Жапаров и его сторонники.

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