ЕС официально опубликовал санкционный «список Навального»

Евросоюз ввел санкции из-за отравления Алексея Навального. Список опубликован в официальном журнале ЕC.

В него вошли первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, глава ФСБ Александр Бортников, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, заместители министра обороны Павел Попов и Алексей Криворучко, а также государственный научный институт органической химии и технологии.

14 октября аналогичный список опубликовала The New York Times со ссылкой на источники.

Санкции вступают в силу со дня публикации 15 октября. Ограничительные меры предусматривают запрет на поездки в Европейский союз и замораживание банковских активов в ЕС.