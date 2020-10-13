Главное в политике за 13 октября

ГЛАВНОЕ

• Светлана Тихановская поставила ультиматум Александру Лукашенко, пригрозив национальной забастовкой — президент до 25 октября должен объявить об уходе, насилие на улицах должно остановиться, а все политзаключенные освобождены.

• «Если наши требования не будут выполнены, вся страна мирно выйдет на улицы с Народным Ультиматумом. И 26 октября начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах», — заявила Тихановская.

• Не меньше 1 376 человек пострадали в Минске от действий силовиков за время протестов в августе и сентябре, подсчитала «Медиазона» — больше 600 человек были избиты после задержания в отделах милиции и в изоляторе.

• Координационный совет оппозиции призвал силовиков остановить насилие: «Не выполняйте приказы, направленные на избиения и расправы над мирными участниками шествий, не становитесь соучастниками преступлений, которые не имеют срока давности!»

• «Со стороны государственных органов, чтобы урегулировать ситуацию и решить проблемы людей, должны найтись идеи поинтереснее, чем «завалили/арестовали/уволили», — заявила четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева, чьего брата ранее избили и задержали. — Люди хотят быть услышанными. Нужно всем успокоиться и все обсудить, возможно, это приблизит к заветной цели — справедливой, мирной, спокойной, красивой, развивающейся стране.

• Мария Колесникова отказалась от встречи с Лукашенко.

• Украина намерена присоединиться к европейским санкциям против белорусских чиновников.

ЭПИДЕМИЯ

• Суточный рекорд по количеству смертей от коронавируса поставлен в России — за сутки умерли 244 человека с подтвержденным диагнозом.

• Коечный фонд для пациентов с коронавирусом занят на 90%, сообщил заместитель министра здравоохранения Олег Гриднев.

РЕПРЕССИИ

• Иски о защите чести и достоинства к Алексею Навальному, Любови Соболь, Леониду Волкову, Максиму Шевченко и Владимиру Милову подает Евгений Пригожин — поводом стали публикации оскорбительных высказываний в адрес бизнесмена, содержащие клеветнические сведения, утверждают его юристы.

• В Москве задержали еще двух участника Pussy Riot из-за антигомофобной акции с радужными флагами в день рождения президента Владимира Путина.

• ЕСПЧ присудил компенсацию двум участникам митинга на Болотной площади в мае 2012 года — дело стало первым в практике суда рассмотрением индивидуальных жалоб на полицейское насилие на Болотной.