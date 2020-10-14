Close

Путин согласился снять санкции с трех украинских предприятий

14.10.2020

Президент России Владимир Путин поддержал предложение главы правительства Михаила Мишустина снять санкции с украинских предприятий — «Брацлав», Барского машиностроительного завода и Рубежанского картонного комбината.

«Давайте будем считать, что это первый шаг и жест доброй воли с нашей стороны», — сказал Путин, передает ТАСС.

По его словам, Россия готова к восстановлению полноформатного взаимодействия с Украиной по вопросам экономического сотрудничества: «Не мы вводили эти ограничения, все действия с нашей стороны носят только ответный характер. Мы всегда готовы к восстановлению полноформатного взаимодействия с Украиной».

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.