Путин согласился снять санкции с трех украинских предприятий

Президент России Владимир Путин поддержал предложение главы правительства Михаила Мишустина снять санкции с украинских предприятий — «Брацлав», Барского машиностроительного завода и Рубежанского картонного комбината.

«Давайте будем считать, что это первый шаг и жест доброй воли с нашей стороны», — сказал Путин, передает ТАСС.

По его словам, Россия готова к восстановлению полноформатного взаимодействия с Украиной по вопросам экономического сотрудничества: «Не мы вводили эти ограничения, все действия с нашей стороны носят только ответный характер. Мы всегда готовы к восстановлению полноформатного взаимодействия с Украиной».