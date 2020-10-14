Депутаты запрашивают отчет правительства о борьбе с COVID-19

Депутаты Госдумы от КПРФ предлагают коллегам «в кратчайшие сроки» запросить и рассмотреть на информацию правительства о предпринимаемых мерах в связи с резким ростом заболеваемости и смертности от коронавируса, а также потребовать от кабмина «более серьезных и ответственных мер». Об этом сообщается на сайте партии.

«Во многих регионах ситуация близка к критической: отмечается острая нехватка койко-мест, медицинского персонала, лекарственных препаратов и медицинских изделий в специализированных медицинских учреждениях. Резко возросла нагрузка в первичной медицинской сети», — отмечается в сообщении.

«Складывается серьезная ситуация с заболеванием. Регионы с проблемой не справляются. Численность заболевших занижена. Снова не хватает койко-мест и лекарств. Больные с пневмонией оформляются в течение несколько часов, врачей не хватает. Нет полной ясности об этой инфекции», — пояснила инициативу депутат Ольга Алимова.