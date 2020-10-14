Путин сообщил о регистрации второй вакцины от коронавируса

Центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона», сообщил президент Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства.

«ЭпиВакКорона» — это вакцина векторного действия разработана, передает «Интерфакс». Ожидалось, что к 15 октября она получит регистрацию, а пострегистрационные исследования на 30 тыс. добровольцах должны начаться в ноябре. Также будет проведено отдельное пострегистрационное клиническое исследование, в котором примут участие 150 добровольцев старше 60 лет.

Первой российской вакциной стала разработка Института им. Гамалеи, получившая название «Спутник V». Она была зарегистрирована в августе по ускоренной процедуре и проходит этап пострегистрационных исследований. Параллельно ею прививают людей из группы риска — медиков, врачей, учителей.