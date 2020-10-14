Навальный раскрыл источники платы за лечение в берлинской клинике

Лечение Алексея Навального в берлинской клинике «Шарите» обошлось в €49 900. Итоговый счет оплатили бизнесмен Евгений Чичваркин, экономист Сергей Алексашенко и IT-специалист Роман Иванов, сообщил политик. Перелет медицинским бортом в Берлин из омской клиники стоил €79 тыс. Эти расходы на себя взял предприниматель Борис Зимин.

«Во сколько обойдется дальнейшее проживание и лечение неясно, потому что неясен срок восстановления. Вчера ходил в госпиталь делать новую порцию тестов, они сказали, что все пока идет хорошо. Но в любом случае, расходы также взял на себя Евгений Чичваркин», — отметил Навальный.

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Он также сообщил, что в России у него заблокировали не только личный банковский счет, но и счет ИП: «Это совершенно незаконно. Таким образом у меня не просто украли все деньги, которые были, но и лишили возможности их зарабатывать. Впрочем, разве можно было ожидать чего-то другого? Кампания «Навальный, лучше не возвращайся» набирает обороты».