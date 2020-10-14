Алексей Навальный: Про деньги

Обещал рассказать - рассказываю.

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Сначала новости: вчера узнал, что заблокировали не только банковские счета мои и членов моей семьи, но и даже мой счет ИП (индивидуальный предприниматель).

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Это совершенно незаконно. Таким образом у меня не просто украли все деньги, которые были, но и лишили возможности их зарабатывать. Впрочем, разве можно было ожидать чего-то другого? Кампания "Навальный, лучше не возвращайся" набирает обороты. Квартира арестована, текущие счета арестованы, счет ИП арестован.

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Ничего, прорвемся.

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Ну так тем интереснее, кто оплатил моё лечение и пребывание в Германии, да?

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Финансы и источники доходов политика должны быть понятны и открыты. Я всегда выступаю за это и сам уже несколько лет публикую информацию о своих доходах и имуществе, хотя обязанности у меня такой нет, я не чиновник.

Расходы выглядят так: 1. самолёт, на котором меня привезли в Германию. 2. Лечение в больнице. 3. Расходы на лечение, реабилитацию и проживание вне больницы.

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Самолёт стоил 79 тысяч евро и оплатил его предприниматель Борис Зимин @boris.zimin.

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Финальный счёт за лечение от больницы 49 900 евро. Оплачен вскладчину:

- предпринимателем Евгением Чичваркиным @tot_samy_chichvarkin

- экономистом Сергеем Алексашенко

- айтишником Романом Ивановым aka @kukutz

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Во сколько обойдётся дальнейшее проживание и лечение неясно, потому что неясен срок восстановления. Вчера ходил в госпиталь делать новую порцию тестов, они сказали, что все пока идёт хорошо. Но в любом случае, расходы также взял на себя Евгений Чичваркин.

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Спасибо огромное этим замечательным людям как и огромному количеству других, кто предложил помощь, но мы не смогли ее принять по причинам сложного регулирования европейской банковской системы. Тут с ума сойдёшь пока правильно оформишь эти платежи, если хочешь сделать все по честному. Отдельное спасибо Леониду Волкову, который умудрился все организовать.

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Вот. Отчитался. А теперь попробуйте, ради интереса, спросить у путинских чиновников, кто оплачивает их перелеты на частных самолетах, лечение в европейских клиниках и каким «бизнесом» занимаются их жены и дети, показывающие доходы в сотни миллионов. Может они тоже ответят?

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