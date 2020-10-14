Россия возобновляет авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией

С 1 ноября Россия планирует возобновить авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией, прерванное из-за пандемии COVID-19.

В Японию будут осуществляться три рейса в неделю: два рейса Москва - Токио и один рейс Владивосток - Токио, передает «Интерфакс». Рейсы по направлениям Москва-Белград будут осуществляться два раза в неделю, по направлению на Кубу: Москва - Кайо-Коко и Москва - Санта-Клара также два раза в неделю.

Помимо этого, будет увеличено количество рейсов по ранее возобновленным направлениям: по одному дополнительному рейсу в неделю будет летать из Москвы в Женеву и Цюрих. Также восстанавливается авиасообщение с Санкт-Петербургом. Раз в неделю будут выполнять рейсы Цюрих - Санкт-Петербург - Цюрих и Санкт-Петербург - Женева - Санкт-Петербург.

До четырех рейсов увеличивается частота полетов из Москвы на Мальдивы (Велана), возобновляется авиасообщение с Абу-Даби (ОАЭ) с частотой два рейса в неделю.

До трех рейсов в неделю увеличивается частота полетов по направлению Минск - Москва.