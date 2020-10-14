Лавров: В Карабахе будет достаточно военных наблюдателей

Ранее для решения конфликта в Нагорном Карабахе в регион предлагалось ввести миротворцев, но теперь будет достаточно военных наблюдателей, считает глава МИД России Сергей Лавров.«Сейчас даже не миротворцы, военные наблюдатели — их было бы достаточно. Мы считаем, что это было бы абсолютно правильно, если бы это были наши военные наблюдатели, но окончательное слово должно быть за сторонами [Арменией и Азербайджаном]», — сказал Лавров в интервью российским радиостанциям, передает РБК.
По словам министра, страны — сопредседатели «минской группы» ОБСЕ прорабатывают предложения по поэтапному освобождению районов вокруг Карабаха с соблюдением гарантий безопасности и при обеспечении «надежной связи» между Арменией и регионом до того, как будет определен его окончательный статус. Первый этап договоренностей предполагал освобождение пяти районов вокруг Карабаха, разблокировку коммуникаций, экономических связей, транспортных контактов и развертывание миротворцев, а второй — освобождение еще двух районов и определение окончательного статуса Нагорного Карабаха, говорит Лавров.
9 октября главы МИД Армении и Азербайджана встретились в Москве и при посредничестве Лаврова договорились о временном перемирии с полудня 10 октября. Но почти сразу после вступления его в силу стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.