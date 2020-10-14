Постпреды ЕС согласовали санкции против 6 человек в связи с отравлением Навального

В Комитете постоянных представителей государств в ЕС согласовали санкции по делу Алексея Навального. Как сообщает журналист радиостанции «Свободная Европа» Рикард Йозвяк со ссылкой источник, ограничительные меры будут введены против шести человек и одной организации. Публикация списка в официальном журнале ЕС ожидается в четверг.

Ранее газета Le Monde писала, что в санкционный список включены девять россиян, а также Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии.