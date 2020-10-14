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Препараты от COVID-19 вошли в перечень жизненно необходимых лекарств

14.10.2020

Несколько препаратов для лечения коронавируса вошли в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, собщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Хочу сказать, что подписано распоряжение правительства по расширению списка ЖНВЛП. Туда вошли препараты, касаемые лечения именно новой коронавирусной инфекции. Сейчас проходит процедура регистрации цен предельно зарегистрированных», — цитирует министра ТАСС.

Мурашко пояснил, что в первую очередь речь идет о «Фавипиравире», его предельная цена будет зарегистрирована после согласования с ФАС. 

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