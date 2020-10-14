В США осудили избрание России в Совет по правам человека

Россия после четырехлетнего перерыва вновь избрана членом Совета ООН по правам человека, что вызвало критику со стороны правозащитников и госсекретаря США.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что избрание России, Китая и Кубы в СПЧ подтверждает правильность решения президента Дональда Трампа выйти из Совета и использовать иные возможности для защиты всеобщих прав человека. «Перед принятием этого решения и после нашего выхода Соединенные Штаты призвали государства-члены ООН незамедлительно принять меры по реформированию Совета, прежде чем это станет непоправимым. К сожалению, эти призывы остались без внимания, и сегодня Генассамблея ООН снова избрала [в состав Совета] страны с ужасными показателями в области прав человека, включая Китай, Россию и Кубу», — сказал Помпео.

Представитель Human Rights Watch Луи Шарбонно указал, что в Совет «были избраны страны, которые нарушают права человека и которые не должны иметь отношения к СПЧ».