Впервые в России за сутки выявлено больше 14 тысяч заболевших коронавирусом

За последние сутки в России выявлен 14 231 новый случай коронавируса. 239 человек умерли.
По регионам ситуация с новыми случаями заболевания, по данным оперштаба, выглядит так:
🔸 Москва - 4573
🔸 Санкт-Петербург - 602
🔸 Московская область - 429
🔸 Ростовская область - 280
🔸 Нижегородская область - 277
🔸 Воронежская область - 216
🔸 Свердловская область - 211
🔸 Ханты-Мансийский АО - 199
🔸 Архангельская область - 195
🔸 Красноярский край - 195
🔸 Иркутская область - 179
🔸 Кемеровская область - 176
🔸 Томская область - 175
🔸 Забайкальский край - 173
🔸 Алтайский край - 172
🔸 Ульяновская область - 170
🔸 Волгоградская область - 169
🔸 Ставропольский край - 165
🔸 Ямало-Ненецкий АО - 163
🔸 Мурманская область - 159
🔸 Оренбургская область - 159
🔸 Республика Крым - 158
🔸 Омская область - 155
🔸 Саратовская область - 153
🔸 Республика Коми - 152
🔸 Пензенская область - 145
🔸 Республика Алтай - 134
🔸 Тюменская область - 131
🔸 Самарская область - 130
🔸 Республика Саха (Якутия) - 127
🔸 Новосибирская область - 120
🔸 Удмуртская Республика - 117
🔸 Орловская область - 116
🔸 Хабаровский край - 115
🔸 Республика Бурятия - 110
🔸 Пермский край - 109
🔸 Краснодарский край - 104
🔸 Ленинградская область - 102
🔸 Кировская область - 99
🔸 Приморский край - 98
🔸 Тверская область - 97
🔸 Белгородская область - 92
🔸 Калужская область - 92
🔸 Челябинская область - 92
🔸 Брянская область - 90
🔸 Рязанская область - 90
🔸 Ярославская область - 87
🔸 Республика Калмыкия - 87
🔸 Ивановская область - 86
🔸 Республика Дагестан - 85
🔸 Карачаево-Черкесская Республика - 82
🔸 Курская область - 80
🔸 Калининградская область - 80
🔸 Кабардино-Балкарская Республика - 80
🔸 Республика Карелия - 79
🔸 Сахалинская область - 79
🔸 Владимирская область - 76
🔸 Костромская область - 76
🔸 Вологодская область - 75
🔸 Астраханская область - 68
🔸 Курганская область - 67
🔸 Республика Хакасия - 67
🔸 Республика Мордовия - 66
🔸 Тамбовская область - 65
🔸 Республика Башкортостан - 65
🔸 Тульская область - 64
🔸 Псковская область - 64
🔸 Новгородская область - 61
🔸 Смоленская область - 60
🔸 Липецкая область - 58
🔸 Амурская область - 58
🔸 Республика Ингушетия - 57
🔸 Магаданская область - 48
🔸 Республика Адыгея - 47
🔸 Камчатский край - 41
🔸 Республика Северная Осетия - 40
🔸 Чувашская Республика - 38
🔸 Республика Марий Эл - 37
🔸 Республика Татарстан - 36
🔸 Республика Тыва - 36
🔸 Севастополь - 32
🔸 Еврейская АО - 30
🔸 Ненецкий АО - 5
🔸 Чеченская Республика - 4
Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 340 409 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 23 205 летальных исходов.