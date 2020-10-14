Впервые в России за сутки выявлено больше 14 тысяч заболевших коронавирусом

За последние сутки в России выявлен 14 231 новый случай коронавируса. 239 человек умерли.

По регионам ситуация с новыми случаями заболевания, по данным оперштаба, выглядит так:

🔸 Москва - 4573

🔸 Санкт-Петербург - 602

🔸 Московская область - 429

🔸 Ростовская область - 280

🔸 Нижегородская область - 277

🔸 Воронежская область - 216

🔸 Свердловская область - 211

🔸 Ханты-Мансийский АО - 199

🔸 Архангельская область - 195

🔸 Красноярский край - 195

🔸 Иркутская область - 179

🔸 Кемеровская область - 176

🔸 Томская область - 175

🔸 Забайкальский край - 173

🔸 Алтайский край - 172

🔸 Ульяновская область - 170

🔸 Волгоградская область - 169

🔸 Ставропольский край - 165

🔸 Ямало-Ненецкий АО - 163

🔸 Мурманская область - 159

🔸 Оренбургская область - 159

🔸 Республика Крым - 158

🔸 Омская область - 155

🔸 Саратовская область - 153

🔸 Республика Коми - 152

🔸 Пензенская область - 145

🔸 Республика Алтай - 134

🔸 Тюменская область - 131

🔸 Самарская область - 130

🔸 Республика Саха (Якутия) - 127

🔸 Новосибирская область - 120

🔸 Удмуртская Республика - 117

🔸 Орловская область - 116

🔸 Хабаровский край - 115

🔸 Республика Бурятия - 110

🔸 Пермский край - 109

🔸 Краснодарский край - 104

🔸 Ленинградская область - 102

🔸 Кировская область - 99

🔸 Приморский край - 98

🔸 Тверская область - 97

🔸 Белгородская область - 92

🔸 Калужская область - 92

🔸 Челябинская область - 92

🔸 Брянская область - 90

🔸 Рязанская область - 90

🔸 Ярославская область - 87

🔸 Республика Калмыкия - 87

🔸 Ивановская область - 86

🔸 Республика Дагестан - 85

🔸 Карачаево-Черкесская Республика - 82

🔸 Курская область - 80

🔸 Калининградская область - 80

🔸 Кабардино-Балкарская Республика - 80

🔸 Республика Карелия - 79

🔸 Сахалинская область - 79

🔸 Владимирская область - 76

🔸 Костромская область - 76

🔸 Вологодская область - 75

🔸 Астраханская область - 68

🔸 Курганская область - 67

🔸 Республика Хакасия - 67

🔸 Республика Мордовия - 66

🔸 Тамбовская область - 65

🔸 Республика Башкортостан - 65

🔸 Тульская область - 64

🔸 Псковская область - 64

🔸 Новгородская область - 61

🔸 Смоленская область - 60

🔸 Липецкая область - 58

🔸 Амурская область - 58

🔸 Республика Ингушетия - 57

🔸 Магаданская область - 48

🔸 Республика Адыгея - 47

🔸 Камчатский край - 41

🔸 Республика Северная Осетия - 40

🔸 Чувашская Республика - 38

🔸 Республика Марий Эл - 37

🔸 Республика Татарстан - 36

🔸 Республика Тыва - 36

🔸 Севастополь - 32

🔸 Еврейская АО - 30

🔸 Ненецкий АО - 5

🔸 Чеченская Республика - 4

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 340 409 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 23 205 летальных исходов.